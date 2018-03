Viola Kraus (27) macht Schluss – mit flachen Brüsten: Die Drittplatzierte der diesjährigen Der Bachelor-Staffel sucht den Beauty-Doc auf. Dr. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, nimmt das TV-Sternchen unter seine Fittiche und operiert ihre Problemzone. Im Promiflash-Interview verriet die Münchnerin, warum sie diesen Schritt genau jetzt geht: "Ich habe mich davor einfach noch ein bisschen zu jung gefühlt. Und jetzt bin ich an so 'nem Punkt, wo ich sage: 'Ja, jetzt willst du was ändern und du bist einfach in der Blüte deines Lebens – mach’s einfach.'" Und das Ergebnis? Das sieht man wohl erst in den nächsten Tagen.



