Inci Elena Sencer (24) ist zu Tränen gerührt, als sie nach einem gemütlichen Frühstück nach Hause kommt – auf sie wartet dort nämlich eine spontane Babyparty! In wenigen Tagen wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama. Auf den letzten Metern ihrer Schwangerschaft ließ es sich Freundin Clea-Lacy Juhn (26) deshalb nicht nehmen, noch eine riesen Überraschungssause für die 24-Jährige zu schmeißen. "Ich hab die allertollsten Freunde der Welt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Guckt euch das mal an. Die haben hier eine Babyparty für mich gemacht", freute sich Inci in ihrer Instagram-Story.



