Diese Promibeziehung begann alles andere als glamourös! Anna-Carina Woitschack (25) und Stefan Mross (42) outeten sich Anfang des Jahres in aller Öffentlichkeit als Paar. Wie viele andere Verknallte lernten sich auch die Musiker auf der Arbeit kennen: "Wir waren zusammen auf Weihnachtstour und hatten über 100 Konzerttermine in ganz Deutschland. Und haben uns dann so kennengelernt!", plauderte die einstige DSDS-Kandidatin im Promiflash-Interview aus dem Nähkästchen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de