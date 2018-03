Von Hollywood in die Herzen der Briten – wenn es eine geschafft hat, dann Meghan Markle (36). Schon bald wird die schöne Schauspielerin ihrem Prinz Harry (33) das Jawort geben und so in das britische Königshaus einheiraten. Wie es sich in solchen Kreisen gehört, gab's von ihrem Liebsten zur Verlobung einen stattlichen Klunker. Stolze 139.000 Euro soll Harry für das Diamant-Exemplar auf den Tresen gelegt haben. Ausgerechnet Meghans Schwägerin in spe kann diesen Preis aber toppen. Herzogin Kates (35) Verlobungsring, der einst an Lady Dianas (✝36) Finger gefunkelt hat, soll heute mehr als das doppelte, nämlich 365.000 Euro, wert sein. In den anderen Königshäusern der Welt geht's da weit "kostengünstiger" zu...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de