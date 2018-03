Lisa-Marie Koroll (19) erzählt ihre Geschichte! Noch vor einigen Jahren litt der Star aus der erfolgreichen Filmreihe "Bibi & Tina" an einer Essstörung. In ihrem Buch "Lass Konfetti für Dich regnen" spricht die gebürtige Eisenacherin nun offen über die Zeit mit der Krankheit: "Fressanfälle stürzten mich in ein Loch voller Gewissensbisse und Selbstrechtfertigung!"



