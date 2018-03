Wer hätte das gedacht? Seit diesem Jahr ist Kader Loth (44) Ehefrau. Im September heiratete sie nach acht Jahren Verlobungszeit ihren Freund Ismet Atli. So gesittet ging es bei der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin aber nicht immer zu. Beim SixxPaxx-Jubiläum im Juni in Berlin klärte die taffe TV-Dame Promiflash über ihre wilde Vergangenheit auf: Kader hatte zwei bis drei Männer gleichzeitig gehabt! Die 44-Jährige fuhr zeitweise aber nicht nur mehrgleisig. Auch schlüpfrigen Events gegenüber war sie nicht abgeneigt. "Es war eine schöne Zeit, wenn man seinen Trieb so richtig ausgelebt hat. Man vermisst nichts, aber zwischendurch… auf wilde Sex-Partys hat man schon Lust."



