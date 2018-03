Am besten ohne Unterwäsche! Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Kader Loth (44) hat am 7. September in Berlin ganz heimlich ihren Freund Ismet Atli geheiratet. Bereits Ende Juni hat sie im Interview mit Promiflash verraten, dass sie es bevorzugen würde, nichts unter ihrem Kleid zu tragen: "Ich liebe es ja, so ein bisschen verrucht zu sein." Ob sie dieses Vorhaben an ihrem großen Tag tatsächlich in die Tat umgesetzt hat?



