Ein Märchen wird wahr für Ella Endlich (33)! Die Schlagersängerin veröffentlichte 2009 eine moderne Version des Titelsongs aus dem beliebten Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und erreichte mit den Plattenverkäufen sogar Gold-Status. Nun bekam die zukünftige DSDS-Jurorin eine zusätzliche Ehrung: Eine kleine Figur in der Miniatur-Ausstellung Little BIG City in Berlin von sich und eine vom Aschenbrödel mit ihrem Prinzen. Promiflash verriet sie bei der Präsentation, welche Bedeutung dieser Moment für sie hatte: "Für mich ist das natürlich eine Riesen-Ehre, dass ich als Privatperson, als Sängerin neben den ganzen Kultfiguren hier stattfinden kann."



