Sila Sahin (32) is back! Eine Weile war es still um die schöne Schauspielerin geworden, doch jetzt meldet sie sich mit einem Paukenschlag zurück. In der neuen Satire-Serie "Offscreen" spielt sich die Ex-GZSZ-Darstellerin nicht nur selbst, auch die Idee zum witzigen Web-Format stammt von ihr selbst. Die ZDF-Produktion zeigt auf satirische und überspitzte Art, wie es abseits des Rampenlichts wirklich abläuft. Promiflash hat für euch die ersten brandheißen Ausschnitte! Wer neugierig geworden ist, findet die Folgen ab dem 21. Dezember beim Online-Medienangebot Funk!



