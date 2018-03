Isabel Edvardsson (35) ist ein richtiges Multitalent: Eigentlich glänzt sie als ambitionierte Profitänzerin regelmäßig auf den ganz großen Bühnen, unter anderem bei Let's Dance. Doch auch ihre Faszination für den Gesang hat die 35-Jährige entdeckt – sie performt dieses Jahr bei Europas größter Weihnachtsshow "White Christmas". Aber am liebsten verzückt das Sportass jemand ganz Besonderen mit ihrer Stimme und das hinter der Bühne: ihren neugeborenen Sohn Mika. Denn den wiegt die gebürtige Schwedin immer liebevoll mit Kindersongs in ihrer Muttersprache in den Schlaf. Im Promiflash-Interview gibt die Neumami jetzt exklusiv auch eine kleine gesungene Kostprobe!



