Mila-Jolie, mach dich endlich auf den Weg! Eigentlich soll Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (24) schon seit Montag Mama sein, doch ihr erster Nachwuchs lässt bislang auf sich warten. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, verbringt die werdende Mutti derzeit jede Menge Zeit mit ihrer BFF Clea-Lacy Juhn (26) und die kann die Geburt offenbar kaum erwarten. Bei einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt richtet sie jetzt per Instagram Story liebevolle Worte an die Ungeborene, ihr Patenkind in spe: "Ich muss ein ernstes Wort mit Mila sprechen, mit der Prinzessin. Also von Prinzessin zu Prinzessin. Ich habe ja auch immer Verspätung, aber bei mir handelt es sich um Minuten oder Stunden und nicht um Tage. Wann kommst du?"



