"Worte können nicht beschreiben, wie wunderschön du bist. Ich bin so stolz auf euch beide", diese Zeilen schrieb Jörn zu einem intimen Vater-Tochter-Foto, das er auf Instagram hochlud. Der 30-Jährige hält darauf seine Kleine sanft in den Armen und küsst sie liebevoll auf die Stirn. Auch Hanna postete ein Bild von sich und ihrem Mini-Me, auf dem sie ihr Töchterlein fest an sich gedrückt hält und glücklich in die Kamera lächelt. "Ich bin so verliebt in dich", lautete ihre Liebeserklärung an Delia.