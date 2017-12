Zu Weihnachten finden wieder alle zusammen! Barbara Engel (65) ließ sich schon 2008 von Schauspieler Bernd Herzsprung (75) scheiden. Nach 30 Jahren Ehe habe sich das Paar aber im Guten voneinander getrennt. Aus der Beziehung gingen zudem die beiden Töchter Hannah (36) und Sarah Herzsprung hervor. Entsprechend ist auch Weihnachten im Hause Engel-Herzsprung nach wie vor ein Familienfest: In diesem Jahr wird die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin nun wieder mit ihrem Ex unter dem Tannenbaum sitzen!

Die Weihnachtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren – so auch bei Barbara Engel und ihrer Family! Am Rande des 14. Roncalli-Weihnachtscircus stellte die gebürtige Hamburgerin gegenüber Promiflash klar: Weihnachten sei für sie ein Familienfest – und damit meine sie auch die gesamte Familie! "Unsere Familie besteht weiterhin. Bernd wird dabei sein, seine Freundin wird dabei sein, einfach alle", erzählte die 65-Jährige über ihre Pläne zum Fest der Liebe. Groll hege der Paradiesvogel nicht gegen ihren Ex – im Gegenteil: "Wir sind weiterhin die besten Freunde. Meine Mission ist einfach, weiterhin eine tolle Mutter für meine Töchter zu sein!"

Auch in Sachen Dekoration kennt der Reality-Star offenbar keine Kompromisse! Ganz besonders schlimm finde sie Lametta, erklärte die Modedesignerin Promiflash. Ihr Stil-Favorit: "Christmas in New York, aber nicht irgendwelche bunten Farben." Den Tannenbaum würden aber noch immer ihre Töchter schmücken.

