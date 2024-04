Barbara Engel durfte nicht zu Fritz Weppers Trauerfeier!

Barbara Engel (71) wollte heute eigentlich an der Trauerfeier von Fritz Wepper (✝82) teilnehmen – doch dazu kam es nicht. "Ich bin nicht erwünscht", erzählte die Designerin gegenüber RTL. Sie habe erst ihren Ausweis vorgezeigt und gesagt, dass sie zu ihrem Ex-Mann Bernd Herzsprung (82) und ihren Töchtern wolle: "Und dann haben die gesagt: 'Sie stehen nicht auf der Liste. Und Sie sind nicht eingeladen.'"

Barbara und ihr einstiger Partner Bernd hatten 1979 am selben Tag wie Fritz und seine damalige Frau Angela von Morgen bei einer Doppelhochzeit geheiratet. Auch wenn sich beide Paare getrennt haben, sind sie Freunde. "Man muss halt mit solchen Situationen auch lernen umzugehen. Und wir haben so eine tolle Zeit gehabt, alle vier. Ich meine, wir haben mal zusammen geheiratet und da haben wir gesagt in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet und deshalb bin ich hier", betont die 71-Jährige.

Die gebürtige Hamburgerin hatte dem Verstorbenen sogar einen Brief mitgebracht, in dem sie sich auch an dessen 2019 verstorbene Ex-Frau erinnert. "Ich bin jetzt total glücklich, dass die beiden wieder endlich zusammen sind und dass Elmar da ist und seine Mutter, weil ich kannte alle sehr gut", erzählt Barbara. Fritz wurde im Familiengrab neben seinem Bruder beigesetzt, der im vergangenen Oktober für immer die Augen geschlossen hat.

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Getty Images Bernd Herzsprung und Fritz Wepper im Mai 2012 in Hamburg

