GZSZ-Fans dürfen sich bald auf ein neues Gesicht freuen! Nachdem sowohl Jörn Schlönvoigt (35) alias Philip als auch Anne Menden (36) aka Emily zuletzt angekündigt hatten, dass sie sich eine Pause vom Set und vom Kollekiez gönnen – gibt es nun mal wieder erfreuliche Nachrichten für die Zuschauer: Der Cast der Daily bekommt Verstärkung! Der Reality-TV-Star Barbara Engel (69) ist in einer Gastrolle zu sehen.

Das will zumindest Bild erfahren haben. Laut Angaben der Zeitung überzeugte die Ex-Ehefrau von Schauspieler Bernd Herzsprung (79) keine Geringere als die Emily-Darstellerin, einen Part in der Serie zu übernehmen. Anne soll Barbara kürzlich auf einem Event in Berlin angesprochen und gesagt haben: Sie müsse unbedingt bei GZSZ mitspielen. Offenbar hat sich die Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2008 diese Bemerkung zu Herzen genommen und nun in die Tat umgesetzt.

Und wen wird die 69-Jährige darstellen? Der Name ihrer Serienfigur ist noch nicht bekannt, dafür soll schon sicher sein: Sie wird eine Patientin von Yvonne (Gisa Zach, 47) spielen. Wann die Folgen mit Barbara im TV laufen, ist ebenfalls noch unklar.

Getty Images Barbara Engel auf einem Konzert in München im Januar 2009

Getty Images Barbara Engel bei einem Event in Berlin im Oktober 2015

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Gisa Zach bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

