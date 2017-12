Xmas-Premiere für Isabel Edvardsson (35)! Für die gebürtige Schwedin ist in diesem Jahr alles neu! Die Let's Dance-Schönheit wurde im September zum ersten Mal Mama und verriet im Promiflash-Interview beim "White Christmas"-Konzert in Oberhausen, wie sie das Weihnachtsfest mit Söhnchen Mika verbringt. "Dieses Jahr feiern wir Weihnachten hier in Deutschland, in Hamburg. Und das ist ein bisschen anders, weil wir sonst immer in Schweden feiern bei meinen Eltern, also von daher ist das ganz, ganz neu." Also gleich doppeltes Neuland für Isabel – das Fest der Liebe mit Baby und das auch noch in Deutschland!