Sie hat noch nicht genug! Ex-Playmate Danielle Lloyd (34) hat erst neulich alle mit ihrem heißen After-Baby-Body nach Kind Nummer vier überrascht – und denkt jetzt schon wieder an neuen Nachwuchs. Dieses Mal hat sie dafür jedoch ganz genaue Vorstellungen: Nach vier Jungen wünscht sich das Model nun endlich mal ein Mädchen und ist bereit, dafür sogar etwas nachzuhelfen!

Die 33-Jährige sorgte mit einer heiklen Offenbarung für hitzige Diskussionen. So gab das It-Girl an, dass sie und ihr Verlobter Michael O'Neill im nächsten Jahr nach Zypern reisen werden. Dort wollen sie sich einem Eingriff unterziehen, der es ihnen ermöglicht, das Geschlecht des nächsten Babys auszusuchen. Nun rechtfertigte die Schönheit ihre Entscheidung in der britischen TV-Show Loose Women: "Ich wollte immer ein Mädchen haben. Ich bin offen damit umgegangen, dass Michael und ich ins Ausland gehen, um das Geschlecht auswählen zu können. Ich zweifle jedoch nicht daran, dass das ganz viele Leute machen, sich aber dazu entscheiden, es einfach nicht zu erzählen!"