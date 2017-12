Jetzt ist er bereit! Im August machte Sänger Aaron Carter (30) seine Bisexualität öffentlich . US-Paparazzi verriet er wenige Wochen später jedoch, er wolle weiterhin nach der großen Liebe in Form einer Frau suchen – bis jetzt. In einem neuen Interview erzählt der Single, dass er nun auch bereit für eine Beziehung mit einem Mann sei.

Erst kürzlich zeigte sich Aaron für einen weiteren Meilenstein bereit. Aaron will Vater werden. Seit seinem 30. Geburtstag am 7. Dezember habe er den Vorsatz, ein Kind zu bekommen. Auch über eine Adoption habe er schon nachgedacht. Was haltet ihr von Aarons Update? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab!