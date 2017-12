Mutig und stark – so kennen Star Wars-Fans die Rey-Darstellerin Daisy Ridley (25). Mit ihrer Rolle in der erfolgreichen Scifi-Reihe wurde sie nicht nur in kürzester Zeit zum Star, sondern auch zum Idol vieler junger Frauen. Die Schauspielerin selbst hatte ebenfalls eine echte Power-Frau zum Vorbild: ihre Mutter!