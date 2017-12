Nicht nur Pleiten, Pech und Pannen: Lilly Becker (41) erinnert sich gegenüber Promiflash auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin an ihr Jahr 2017: "War nicht einfach, aber ich bin froh, wenn das vorbei ist!" Höchste Zeit für ein Resümee: Die Gattin von Boris Becker (50) nahm dieses Jahr an der Action-Show Global Gladiators teil und wurde Zweite. Sie und ihr Mann gestanden sich öffentlich ihre Liebe – trotz anhaltender Trennungsgerüchte. Aber am wichtigsten: Die Patchwork-Familie hält in schweren Zeiten immer zusammen!