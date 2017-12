Was für ein süßer Liebesbeweis! Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) stecken im Moment mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit im Mai nächsten Jahres. Für das royale Eheleben zog Meghan bereits vom heimischen Toronto in die königlichen vier Wände in Großbritannien. Aber auch Harry scheint die Beziehung zur Schauspielerin zu verändern: Er macht für seine Liebste Schluss mit dem Qualmen!

"Harry hat versprochen zu Hause gar nicht mehr zu rauchen. Für Meghan als Nichtraucherin ist das nicht schön", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Für den 33-Jährigen seien nun also die Zeiten vorbei, in denen er sich flott für eine Zigarette aus dem Fenster lehnte. Offiziell ist das Rauchen ohnehin im Nottingham Cottage verboten. In der Vergangenheit hatte der ehemalige Party-Prinz aber immer mal wieder gegen die Regeln verstoßen. Seine Verlobte schien jetzt also den Unterschied zu machen. "Nur für Meghan hat er aufgehört!", so die Quelle weiter.