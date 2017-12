Wenn sie auftritt, brennt der (Tannen-)Baum! Helene Fischers (33) Weihnachtskonzert am 25. Dezember ist das absolute Riesen-Event im deutschen Fernsehen. Die Sängerin steht dabei nicht nur alleine auf der Bühne und heizt unzähligen Zuschauern vor Ort und vor den Fernsehgeräten ein! Dieses Jahr ist unter anderem Schlager-Kollegin Vanessa Mai (25) dabei – so heiß wird ihr Mega-Duo!

Akrobatische Tanzeinlagen und verführerische Outfits: Darauf können sich ihre Fans freuen! Die beiden Power-Beautys werden dem Publikum mit Sicherheit den Kopf verdrehen. Einen kleinen Vorgeschmack liefert Helene jetzt via Instagram . "Wer ist dieses Girl?", kommentiert die gebürtige Sibirierin ihren sexy Schnappschuss. Außerdem dankt sie ihrer Choreografin und schwärmt von der Zusammenarbeit mit Vanessa. "Wir haben es total genossen", schreibt sie und fiebert der Ausstrahlung der "Helene Fischer Show" am Montagabend im ZDF entgegen.

Rocking around the christmas tree – zusammen mit Helene! Das haben sich auch viele weitere Mega-Stars gedacht. Neben James Blunt (43) und der Kelly Family sind auch Alexander Klaws (34) und Max Giesinger (29) am Start. Doch das absolute Highlight des Abends: Die 33-Jährige wird sogar gemeinsam mit dem Ensemble des Musical-Klassikers Tanz der Vampire performen!