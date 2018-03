Zwei Schlager-Megastars zusammen auf einer Bühne? Helene Fischer (33) macht es möglich! In ihrer Weihnachtsshow, die am 25. Dezember im Fernsehen ausgestrahlt wird, singt die Blondine ein Duett mit Vanessa Mai (25). Die Sängerin hat deshalb schon ganz schön weiche Knie, wie sie in einem Live-Video bei YouTube erzählte: "Ich bin sehr aufgeregt, weil Helene einfach die erste Künstlerin gewesen ist, die ich verfolgt habe beim Schlager und die mich die ganze Zeit begleitet hat. Jetzt mit ihr singen zu dürfen ist echt ein Traum und ich bin ziemlich nervös, aber es wird ziemlich cool."



