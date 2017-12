"Es ist, was es ist", ist das Einzige, was der verwundete Freund der verstorbenen Musiklegende in seinem Post auf Instagram schreibt. Seinen Schmerz bringt der 40-Jährige dagegen auf eine andere Weise zum Ausdruck: Auf seinem Upload ist eine Collage des Paares zu sehen. Die miteinander verschmolzenen Gesichtshälften der Partner ziert einerseits eine Träne aus Blut auf Fadis Gesicht sowie ein rührendes Gedicht auf der Wange des "Last Christmas"-Sängers. "Ich werde dich immer vermissen, und zwar so lange, bis ich dich treffe", liest sich der erste Vers der emotionalen Zeilen.