Die kubanische Feiertagsstimmung scheint ihnen richtig gut zu tun – auf den heimatlichen Trubel ums Fest der Liebe hatten sie nämlich so gar keine Lust. "Weihnachten auf Kuba ist anders, keine glitzernden Lichterketten, kein Überfluss in Geschäften und trotzdem oder vielleicht deshalb besonders magisch", schrieben sie in einem weiteren Post.