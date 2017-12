Janni Hönscheid (27) strahlt vor Glück! Die junge Mama hat aber auch allen Grund zur Freude: Nicht nur, dass sie und ihr Liebster Peer Kusmagk (42) das erste Mal mit Söhnchen Emil-Ocean gemeinsam Weihnachten feiern, sondern auch, dass die kleine Familie die Feiertage in der Karibik verbringt. Wird man da nicht wehmütig nach deutschen Weihnachtstraditionen wie Weihnachtsmarkt, Plätzchen backen und Co.? Nö, im Gegenteil: Janni scheint momentan überglücklich zu sein!

Die Fans sind ganz gerührt von den liebevollen Worten: "Sehr schön geschrieben." Andere wiederum diskutieren über die Tatsache, dass Janni, Peer und Emil nicht in Deutschland feiern. "Im Advent und zu Weihnachten würde ich für nichts in der Welt mit einer Reise in die Sonne tauschen wollen!" Was ist mit euch? Könnt ihr euch eine Reise in die Sonne über die Feiertage vorstellen? Stimmt ab!