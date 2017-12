Große Emotionen bei Katherine Heigl (39). Am 20. Dezember wurde ihr Sohn Joshua ein Jahr alt und seine Mutter veröffentlichte an seinem Geburtstag nicht nur eine Reihe von Fotos, die kurz nach seiner Geburt 2016 entstanden sind, sondern auch einige dramatische Details. Mit einem Pic erinnert die Schauspielerin auch noch an ihre Schwangerschaft – und Katherine sah mit ihrer Babykugel einfach wunderschön aus.