Der Kult um die Harry Potter -Reihe ist ungebrochen. Der letzte Film kam zwar bereits 2011 in die Kinos , die Veröffentlichung des letzten Buches ist sogar zehn Jahre her – aber die Fans bekommen einfach nicht genug von dem bebrillten Zauberschüler. Aber können sich die Anhänger noch an den Beginn der epischen Geschichte erinnern? Ein früher Satz aus dem ersten Teil der Fantasy-Saga enthält nämlich eine geheime Botschaft!

Professor Snape, der in Hogwarts das Fach Zaubertränke unterrichtet, begrüßt Harry Potter mit folgender Frage in seinem Unterricht: "Potter, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutsaufguss geriebene Aphrodilwurzel hinzufüge?" Ein User schrieb auf Tumblr, dass er herausgefunden habe, das hinter dieser Frage zwei Sätze stecken würden: "Meine Reue folgt dir ins Grab" und "Lilys Tod bereue ich bitterlich". Lily ist die Mutter von Harry Potter, die durch den mächtigen Zauberer Lord Voldemort zu Tode kommt, weil sie ihren Sohn schützt. Außerdem stellt sich am Ende der Reihe heraus, dass Snape zeit seines Lebens in Lily verliebt war. Aber wie kommt man auf die doppelte Bedeutung des Satzes?