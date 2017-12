Mackenzie Foy (17) ist zurück! Der Teenie, der als Tochter von Vampir Edward Cullen und seiner Bella Swan in den Twilight-Filmen bekannt wurde, hat eine Hauptrolle im neuesten Disney-Märchen ergattert. In "Der Nussknacker und die vier Reiche" spielt die junge Aktrice die Hauptrolle der Heldin Clara. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht und sofort wird klar: Die Macher haben der Geschichte einen ganz schön düsteren Touch verliehen. Fans von "Renesmee Cullen" müssen sich aber noch eine ganze Weile gedulden: Erst im November 2018 soll der Film in die Kinos kommen.