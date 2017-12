In diesem Augenblick muss einfach alles stimmen! Sebastian Pannek (31) und seine Clea-Lacy Juhn (26) schweben seit den Dreharbeiten zu Der Bachelor vor etwa einem Jahr auf Wolke sieben. Da stellt sich doch so langsam mal die Frage, wann der attraktive Sebastian vor seiner Liebsten auf die Knie fällt. Im Promiflash-Interview erklären die beiden, dass es in der Art wahrscheinlich überhaupt nicht dazu kommen wird. Clea stehe nämlich überhaupt nicht auf großes Tamtam: "Ich hätte es, glaub' ich, lieber, wenn man einfach da sitzt, beim Abendessen. Und dann find' ich es einfach schöner. Ich werd' von zu viel einfach zu krass erschlagen. Und dann kann ich es, glaub' ich, gar nicht mehr genießen."