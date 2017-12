Melanie Müller (29) und Mike Blümer gaben in der Vergangenheit zu: Seit die kleine Mia Rose ihre Ehe krönt, schläft das gemeinsame Sex-Leben öfter mal ein. Wenn die beiden trotzdem die Leidenschaft packt, dann hilft passenderweise Deko zum Fest der Liebe dabei, eine kuschlige Stimmung im Schlafzimmer zu erzeugen! Das ganze Jahr über haben Melli und ihr Gatte nämlich einen weihnachtlichen Lichterbogen aufgestellt – und der zeigt Wirkung, wie die Blondine im Facebook-Livestream verrät: "Das heißt, wenn’s bei uns romantisch wird, was ja zurzeit, wie ihr gelesen habt, nicht mehr so oft der Fall ist, machen wir den Weihnachts-Schwibbogen und Kerzen an."