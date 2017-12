Versöhnung unterm Weihnachtsbaum? Seit ihrer Trennung verbindet Kim Debkowski (25) und Rocco Stark (31) eigentlich nur noch ihr gemeinsames Töchterchen Amelia. Zum Fest der Liebe scheinen sich die beiden jetzt aber doch wieder angenähert haben. Denn nun wurden die zwei beim Feiern erwischt – und zwar in einem Hotelzimmer!

Via Instagram teilte der Schauspieler einen Schnappschuss von einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Das Besondere daran: Seine Ex Kim postete wenig später ein ähnliches Foto – von demselben Weihnachtsbaum! Dass die beiden ihren Post mit derselben Ortsangabe @thegeorgehotelhamburg versehen haben, ließ keinen Zweifel mehr offen: Die beiden haben Weihnachten tatsächlich zusammen verbracht! Auch ihre Fans zeigten sich verwundert: "Feiert ihr gemeinsam mit Rocco Weihnachten?", wollten einige ihrer Follower wissen. Ob die beiden tatsächlich allein waren oder ob sie die besinnliche Zeit mit Kind und Kegel in dem Hamburger Hotel verbracht haben, bleibt allerdings ihr Geheimnis.