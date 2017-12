Was sich liebt, das neckt sich! Rechtzeitig zu Weihnachten fand sich der gesamte Beckham-Clan in London ein. Da war natürlich nicht nur Mama Victoria (43) total aus dem Häuschen, ihren bereits ausgezogenen Brooklyn (18) wieder in die Arme zu schließen. Auch sein jüngerer Bruder Romeo (15) freute sich über die Rückkehr seines großen Bruders und nahm ihn prompt auf die Schippe!