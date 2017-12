Ex- Monrose -Mitglied Senna Gammour (38) feiert heute ihren 38. Geburtstag. Anders als andere Frauen scheint die Sängerin mit dem Älterwerden aber kein Problem zu haben. Ganz im Gegenteil: In einem coolen Statement macht sie klar, wie wohl sie sich mit Ende 30 fühlt – und rechnet dabei auch ordentlich ab!

Reue oder Wehmut mit 38? Bei Sista Senna keine Spur! Mit einem Post auf Instagram zieht die Musikerin in Bezug auf ihr bisheriges Leben Bilanz: "Ich hatte Tiefen und Höhen, manchmal habe ich die falsche Entscheidung getroffen und sehr oft die richtige. Ich bin absolut im Reinen mit mir und mag mich." Für ihre Hater hat die Entertainerin ebenfalls eine klare Ansage. "Frauen werden fürs Älterwerden verurteilt. Unverheiratete, kinderlose und starke Frauen werden kritisiert. Warum? Es ist so, wie es ist... ich bin heute 38 Jahre alt geworden. [...] Also lass mich bitte in Ruhe, Älterwerden!", heißt es in ihrem Post.