Im Promiflash-Interview verriet Silvia Wollny (52) jetzt: “Ich fange im Januar nach den Feiertagen an. Ich will mir den Genuss der Feiertage nicht nehmen lassen.” Die verbringt die Großfamilie nämlich in einem Türkeiurlaub. Danach sollen mithilfe einer Ernährungsumstellung nach dem Programm von "My better Life" die Pfunde endlich purzeln. "Wir werden einen Ernährungsplan bekommen, uns danach richten und dann auch Sport machen", erklärte die Mama motiviert. Die sechs Kilo, die sie in den letzten zwei Jahren wieder zugenommen hatte, möchte sie wieder loswerden, damit das Kleid vom roten Teppich der Echo-Verleihung auch wieder richtig passt.