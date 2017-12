Tallulah litt an schwerer Dysmorphophobie, einer Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpers – ausgelöst durch das öffentliche Mobbing. "Als ich 13 war, hatten mir Leute gesagt, wie hässlich ich sei, und fragten sich, wie zwei so schöne Schauspieler so grässliche Trollkinder in die Welt setzen konnten", sagte die Promitochter laut TMZ 2014 in einem Interview. Was haltet ihr von ihrem Posting? Stimmt ab!