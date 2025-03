"Bin bereit": Tallulah Willis plant Hochzeit nach den Oscars

Tallulah Willis (31), Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (69), hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Nach den Oscars, die am Sonntag, dem 2. März, stattfinden, will sie endlich mit der Planung ihrer Hochzeit beginnen. Das verriet die Schauspielerin im Gespräch mit People bei der TIME Women of the Year Gala am vergangenen Dienstag in West Hollywood. Tallulah, die seit Dezember 2024 mit Musiker Justin Acee verlobt ist, zeigte sich voller Vorfreude: "Wir haben ständig gesagt, bis zu den Oscars warten wir, und dann legen wir los. Jetzt bin ich bereit und freue mich darauf." Das steht bisher schon fest: Ihr Vater soll sie zum Altar führen, sofern es sein Gesundheitszustand zulässt.

Ihren Verlobungsring trug sie bei dem Event allerdings nicht – dafür hatte sie eine überraschende Begründung parat. Der ursprüngliche Ring, den Tallulah bei der Verlobung stolz auf Instagram präsentierte, werde derzeit überarbeitet, weil er unbequem gewesen sei: "Ich hatte einen Eternity-Ring, der rundum mit Edelsteinen besetzt ist, aber das hat meine Finger zum Bluten gebracht." Nun wird an einer komfortableren Version gearbeitet. Dennoch betonte sie, dass die letzten Monate mit ihrem Verlobten eine besondere Zeit waren: "Ich bin sehr glücklich. Es ist etwas Besonderes, jemanden zu haben, der einen wirklich für das liebt, was man ist." Das Paar hatte die Verlobung am 23. Dezember mit romantischen Fotos des Antrags im Netz bekannt gegeben, bei dem die Umgebung mit Rosenblättern und Kerzen dekoriert war.

Papa Bruce, der als Hollywood-Legende vor allem durch die Action-Reihe "Stirb langsam" bekannt wurde, war insgesamt zwölf Jahre mit Demi verheiratet, bevor sie sich 2000 scheiden ließen. Tallulah ist das dritte ihrer gemeinsamen drei Kinder. Sie betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr der Zusammenhalt mit ihrer Familie sei, vor allem weil Bruce an Demenz leidet. Dass ein offener Umgang mit der Krankheit wichtig ist, erklärte Demi gegenüber dem Magazin Town & Country: "Endlich eine Diagnose zu bekommen, war der Schlüssel dazu, dass ich lernen konnte, was frontotemporale Demenz ist, und dass ich unsere Kinder aufklären konnte." Demi habe nie versucht, ihren Kindern gegenüber etwas zu beschönigen. Tallulahs baldige Hochzeit dürfte eine willkommene Ablenkung für die gesamte Familie werden.

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Verlobter Justin Acee im Dezember 2024

Instagram / demimoore Bruce Willis, Schauspieler, mit seiner Ex-Frau Demi und ihrer Tochter Tallulah

