Tallulah Willis zeigt stolz ihren Vier-Karat-Verlobungsring

Tallulah Willis (31), die Tochter von Bruce Willis (70) und Demi Moore (62), hat ihren maßgeschneiderten Verlobungsring enthüllt und dabei für Begeisterung gesorgt. Auf Instagram zeigte die Künstlerin den besonderen Ring, den sie zusammen mit der Schmuckdesignerin Karina Noel entworfen hat. Der Verlobungsring ist ein antiker Vier-Karat-Diamant in einem seltenen honig-champagnerfarbenen Ton und in ein kunstvolles Band eingefasst. "Warm, tiefgründig, antik", beschrieb Tallulah das Schmuckstück und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein, Justin." Ihr Verlobter Justin Acee hatte im Dezember um ihre Hand angehalten – damals jedoch mit einem vorläufigen Ring.

Der echte Ring ist das Resultat eines sehr persönlichen Designprozesses, wie die zukünftige Braut stolz berichtete. Tallulah arbeitete gemeinsam mit Karina Noel an jedem Detail, um sicherzustellen, dass der Ring die Geschichte ihrer Liebe widerspiegelt. In der Bildunterschrift des Social-Media-Beitrags verriet Tallulah, dass sie das Design des Rings an die Form von antiken griechischen Vasen erinnerte. "Es ist magisch, einem Objekt so viel Bedeutung einzuhauchen", erklärte sie weiter in ihrem emotionalen Video und beschrieb den Ring als ein Totem ihrer Liebesgeschichte.

Tallulah und Justin gehen seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit vergangenem Dezember sind die Künstlerin und der Musiker verlobt. Wie Tallulah auf Instagram preisgab, stellte ihr Partner ihr an Weihnachten die Frage aller Fragen. Für den Antrag scheute der gebürtige New Yorker keine Kosten und Mühen. Wie Videos zeigten, schmückte er einen meterweiten Weg mit abertausenden roten Rosenblättern. Die Strecke verzierte er zudem mit unzähligen leuchtenden Kerzen. Der Weg mündete dann in einem gemütlich eingerichteten Raum, in dem ein Kamin für pure Romantik sorgte.

Instagram / buuski Tallulah Willis' Verlobungsring

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Verlobter Justin Acee im Dezember 2024

