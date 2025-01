Tallulah Willis will von Papa Bruce zum Altar geführt werden

Tallulah Willis (30), die jüngste Tochter von Hollywood-Star Bruce Willis (69), kann sich über eine besonders emotionale Zeit in ihrem Leben freuen. Vor Kurzem gab die 29-Jährige ihre Verlobung mit ihrem Partner Justin Acee bekannt und plant nun schon bald ihre Hochzeit. Ein Insider verriet gegenüber OK!, dass Tallulah und Justin ihre Hochzeitsvorbereitungen lieber früher als später starten wollen. Der Grund: Die Schauspielerin wünscht sich, dass ihr Vater sie trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen zum Altar führt. Laut der Quelle ist Bruce dazu auch noch in der Lage – doch die Zeit drängt.

Bruce Willis, der 2023 mit einer schweren Form von Demenz diagnostiziert wurde, befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand. "Er ist stabil, was in so einer Situation gut ist", erklärte Tallulah kürzlich gegenüber Ok!. Die Situation bleibe jedoch schmerzhaft, betonte sie, aber die Liebe innerhalb der Familie helfe ihr, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Auch Bruce' Ex-Frau Demi Moore (62) äußerte sich zu seinem Zustand und betonte die Wichtigkeit, die Realität der Krankheit anzunehmen und die gemeinsame Zeit so bewusst wie möglich zu leben.

Die enge Bindung zu ihrem berühmten Vater ist etwas, das Tallulah sehr wichtig ist. "Ich bin sicher, wir wären heute beste Freunde", sagte sie gegenüber Ok! und fügte hinzu, dass sie glaubt, Bruce sei stolz auf sie. Tallulah, die als Tochter von Bruce und Demi in eine Hollywood-Dynastie hineingeboren wurde, hat oft offen über den Einfluss ihrer Eltern gesprochen. Obwohl ihre Kindheit im Rampenlicht nicht immer einfach war, scheint die Familie in schwierigen Zeiten eng zusammenzurücken. Mit der bevorstehenden Hochzeit wartet auf die Willis-Familie ein Ereignis, das nicht nur Freude, sondern sicher auch viele emotionale Momente bereithalten wird.

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Verlobter Justin Acee im Dezember 2024

Instagram / demimoore Bruce Willis, Schauspieler, mit seiner Ex-Frau Demi und ihrer Tochter Tallulah

