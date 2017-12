Diesen Flug wird Chrissy Teigen (32) so schnell nicht vergessen! Das Model wollte am späten Dienstagabend gemeinsam mit ihrem Mann von Los Angeles aus nach Japan fliegen. Doch nach vier Stunden musste der Flieger umkehren – weil sich ein falscher Passagier an Bord befand. Ihr skurriles Flugabenteuer hielt Chrissy für ihre Fans auf Social Media fest.

Getty Images / Nicholas Hunt Chrissy Teigen und John Legend bei der "Southside With You"-Premiere 2016

Anzeige

Eigentlich sollte es für die Schwangere mit der japanischen Airline All Nippon Airways nach Japan gehen. Am Ende landete die bald zweifache Mutter wieder in L.A. – nach insgesamt acht Flugstunden. "Nach vier Stunden eines elfstündigen Fluges drehen wir um, weil wir einen Passagier an Bord haben, der nicht auf diesem Flug sein sollte", verkündete die Frau von Schmusesänger John Legend (39) auf Twitter. Besonders die Tatsache, dass es ein blinder Passagier in die Maschine schaffte, ließ Chrissy keine Ruhe: "Sie sagen, die Person hatte ein United Airlines-Ticket. Wir sind bei All Nippon Airways. Der Boardingpass-Scanner ist also nur eine Piepmaschine, die Piepgeräusche macht und nichts taugt. Ich MUSS alles darüber wissen."

Charley Gallay/ Getty Images Chrissy Teigen auf dem GQ Men of the Year Dinner 2017 in Los Angeles

Anzeige

Um ihre berühmten Kunden zu besänftigen, verfrachtete die japanische Airline Chrissy und John am Flughafen von L.A. in einen Luxus-Aufenthaltsraum. "Offensichtlich versuchen die Behörden, mich ruhigzustellen, damit ich das nicht an die Öffentlichkeit bringe", scherzte die 32-Jährige. Am Ende konnten sie und ihr Liebster auf einen anderen Flug umgebucht werden. Was haltet ihr von Chrissys Horrortrip? Stimmt ab!

Splash News/CMpress Luna Stephens, John Legend und Chrissy Teigen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de