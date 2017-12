Diese Dauerliebe ist im Showbusiness eine wahre Rarität. 21 Jahre ist Hollywood-Star Hugh Jackman (49) schon mit seiner Frau Deborra (62) verheiratet – und so verliebt, wie am ersten Tag. Natürlich erlebt auch ihre Beziehung Höhen und Tiefen, doch Hugh hat ein klares Eherezept: Seine Frau hat bei ihm in allen Lebenslagen höchste Priorität.

Hugh befindet sich im weltweiten Filmgeschäft an der Spitze. Dank seiner Rolle als Wolverine im X-Men-Franchise wurde er zum Megastar, ist Dauergast in Talkshows und bei Award Shows. Doch egal, wie viel der Schauspieler in der Welt herum jettet und wie glamourös die Events, die er besucht, auch sind, er vergisst nie seine bessere Hälfte Deborra. Im People-Interview erklärte der Australier: "Sogar bei den Oscars gehe ich raus, lege meine Hand auf mein Herz und suche Deb im Publikum. Und direkt im Anschluss will ich in meiner Umkleide niemanden sehen, bevor nicht Deb bei mir war. Sie ist mein Fundament, mein Fels in der Brandung, sie ist das Fundament meiner Familie und deshalb auch meines Lebens."