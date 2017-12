Das große Geheimnis lüftete der Sender selbst. Schon 2018 soll es so weit sein. Kein Wunder, dass Gottfrieds Herzdame bereits jetzt den ersten Schritt in den Hochzeitsdschungel wagt. Das passende Kleid klingelt schließlich nicht an der Tür. Aber mit Freundin und Standesbeamtin Elke kann nichts schief gehen. "Der Gottfried fällt glatt in Ohnmacht, wenn du die Treppe runter kommst in dem Kleid", schwärmt sie, als Martina ein schlichtes und knielanges Etuikleid vorführt.