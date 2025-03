"Seit zehn Jahren": Ringo Starr scherzt über Ruhestandspläne

Ringo Starr (84), der legendäre Ex-Schlagzeuger der Beatles, bleibt auch in seinem hohen Alter ein viel beschäftigter Musiker. Obwohl er häufig über seinen Ruhestand spricht, können seine Kinder zu dem Thema mittlerweile nur noch mit den Augen rollen. "Manchmal sage ich nach einer Tour: 'Das war's jetzt für mich.' Und meine Kinder antworten: 'Oh Papa, das erzählst du uns seit zehn Jahren!'", verriet er im Gespräch mit People Magazine. Und tatsächlich gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Ex-Beatle seine musikalische Karriere aufgibt. Die Begeisterung für die Bühne lässt ihn einfach nicht los: "Ich liebe es, live zu spielen und die Energie mit dem Publikum zu teilen!" Im Juni startet er zusammen mit seiner All Starr Band eine neue, zehntägige Tour.

Neben seinen Tourplänen feiert Ringo auch mit seinem neuen Album "Look Up" einen bemerkenswerten Erfolg. Das Country-Album, das von seiner langjährigen Liebe zu diesem Genre inspiriert wurde, entstand unter der Regie des Produzenten T Bone Burnett und hat sich zur Überraschung vieler als eine seiner erfolgreichsten Veröffentlichungen entpuppt. Es erreichte die Top Ten der Billboard-Albumcharts und seinen ersten Platz eins in Großbritannien seit Jahrzehnten. Schon als Jugendlicher in Liverpool, als amerikanische Countryplatten durch Matrosen in die Hafenstadt gelangten, entwickelte Ringo eine besondere Verbindung zu dieser Musik. Diese Leidenschaft brachte er bereits in Beatles-Songs wie "Act Naturally" zum Ausdruck und erweckte sie nun erneut – mit tatkräftiger Unterstützung von Freunden wie Sheryl Crow (63) und Emmylou Harris, die ihn bei seinem Konzert in Nashville begleiteten.

Abseits des Rampenlichts ist Ringo ein stolzer Vater von drei Kindern: Zak, Jason und Lee, die er mit seiner 1994 verstorbenen Ex-Frau Maureen großzog. Durch die Beatles erlebte er frühen Ruhm, den er stets mit seinem Familienleben in Einklang zu bringen versuchte. In der Szene bleibt er für seine positive Einstellung bekannt. "Es ist besser, nach oben zu schauen als nach unten", erklärte der Musiker einmal scherzhaft und gab so den Titel seines Albums preis. Auch diese optimistische Haltung dürfte ein Grund dafür sein, dass er sich trotz seines Alters nicht von der Musikbühne verabschieden will – sehr zur Freude seiner Fans.

Kevin Winter/ Getty Images Ringo Starr, Ex-Schlagzeuger von The Beatles

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964

