Ringo Starr fühlt sich von Liebe seiner Ehefrau gesegnet

Ringo Starr (84) und Barbara Bach feiern ein ganz besonderes Jubiläum: Die beiden haben ihren 44. Hochzeitstag zelebriert. Das Paar lernte sich bereits vor mehr als 40 Jahren am Set des Films "Caveman" kennen, in dem es als Liebespaar vor der Kamera stand. Damals waren sowohl der Musiker als auch die Schauspielerin noch in anderen Beziehungen und kamen sich erst am Ende der Dreharbeiten näher. "Wir waren erst ganz am Schluss von 'Caveman' zusammen", verriet Barbara schon 1981 im Interview mit dem Magazin Playboy. Es sei alles ganz plötzlich passiert, und aus einer Freundschaft sei innerhalb einer Woche Liebe geworden.

Seit dieser schicksalhaften Begegnung sind Ringo und die Schauspielerin unzertrennlich und pflegen ihre Liebe bis heute. Der Musiker betonte im Gespräch mit dem Magazin People, wie glücklich und dankbar er für die lange Partnerschaft ist: "Ich glaube, ich liebe Barbara heute noch genauso wie damals, als wir uns kennengelernt haben – und ich bin überaus gesegnet, dass sie mich liebt und wir noch zusammen sind." Barbara hingegen betonte, dass das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung gar nicht kompliziert sei. "Ich liebe diesen Mann, und das ist alles", sagte sie schlicht.

Während Ringo in der Musikwelt als einer der beliebtesten Ex-Beatles gefeiert wird und weiterhin auf der Bühne steht, ließ sich Barbara nie in den Schatten stellen, sondern blieb immer eine Partnerin auf Augenhöhe. Ihr Fundament aus Humor, Loyalität und gegenseitiger Unterstützung macht ihre Ehe zu etwas ganz Besonderem. Ein echtes Traumpaar, das auch nach vier Jahrzehnten noch auf Wolke sieben schwebt.

Ringo Starr und Barbara Bach

Die Beatles vor ihrer TV-Show "Big Night Out" in Teddington im Februar 1964

