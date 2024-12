Beatles-Ikone Ringo Starr meldet sich mit Country zurück

Ringo Starr (84) hat am vergangenen Montag in London sein neues Country-Album "Look Up" mit einer großen Party gefeiert. Der ehemalige Schlagzeuger der Beatles lud zahlreiche prominente Freunde zu einer exklusiven Hörsession in Jack Whites (49) Third Man Records Store in Soho ein, wie Daily Mail berichtete. Unter den Gästen waren Melanie C. (50) von den Spice Girls, Eric Clapton (79), Ronnie Wood (77) von den Rolling Stones und Jimmy Page von Led Zeppelin. Gemeinsam lauschten sie den neuen Songs und feierten mit Ringo sein neuestes musikalisches Werk.

Das neue Album markiert Ringos Rückkehr zur Country-Musik, nachdem sein letztes Country-Werk "Beaucoups of Blues" 1970 erschienen ist. In einem Gespräch mit Mojo erzählte der Musiker begeistert von seiner Zusammenarbeit mit Produzent T Bone Burnett, den er zufällig bei einem Event in Los Angeles 2022 wiedertraf. Diese Begegnung führte dazu, dass sie ein ganzes Album aufnahmen, nachdem T Bone ihm neun Country-Songs vorgestellt hatte. Ringo lobte insbesondere, dass die Songs perfekt auf seine Stimme abgestimmt seien. "Ich liebe diese Tracks, und sie sind alle in meiner Tonlage", erklärte er und scherzte, dass frühere Songangebote oft außerhalb seiner gesanglichen Reichweite gelegen hätten.

Abseits der musikalischen Arbeit freut sich Ringo auf das kommende Beatles-Biopic, das von Starregisseur Sam Mendes (59) produziert wird. Der Film erzählt die Geschichte aus der Perspektive jedes einzelnen Beatles-Mitglieds, wobei der aufstrebende Schauspieler Barry Keoghan (32) die Rolle von Ringo übernehmen wird. Ringo sagte gegenüber Entertainment Tonight, dass er Barry als Besetzung großartig finde und scherzte: "Ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugunterricht, und ich hoffe nicht zu viel."

Getty Images T Bone Burnett, Musiker, 2017

Getty Images Barry Keoghan im November 2024

