Fans sind begeistert von Ringo Starrs jugendlichem Aussehen

Ringo Starr (84), der legendäre Schlagzeuger der Beatles, hat seine Fans bei einem Auftritt in Nashville ins Staunen versetzt. Mit beeindruckender Energie performte der Musiker den Beatles-Hit "With A Little Help From My Friends" auf der Bühne des berühmten Grand Ole Opry – und zog dabei nicht nur mit seiner kraftvollen Stimme, sondern auch mit seinem jugendlichen Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich. Auf der Plattform X überschlugen sich die Kommentare über den alterslosen Musiker. Ein Fan schrieb begeistert: "Wow, 84! Er muss den Jungbrunnen gefunden haben!"

Ringo ist seit dem Ende der 80er-Jahre trocken und hat sich seither gesundheitsbewusst verhalten – und das scheint ihm gutzutun. Sein Bühnenauftritt wurde nicht nur von Energie und Elan bestimmt, sondern auch von einer vollen Haarpracht, die ihn noch jugendlicher wirken ließ. Fans bemerkten auch, dass seine Gesangsleistung sogar an die seines ehemaligen Bandkollegen Paul McCartney (82) heranreichte. Zuletzt hatten Ringo und Paul im Dezember 2022 bei einem Konzert in London gemeinsam auf der Bühne gestanden. Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass die beiden Beatles-Ikonen wieder zusammen musizierten, was bei den Fans große Emotionen ausgelöst hatte.

Privat genießt Ringo sein Glück seit über 40 Jahren an der Seite seiner Ehefrau Barbara Bach, die einst als Bond-Girl in dem Film "Der Spion, der mich liebte" berühmt wurde. Zusammen mit der Schauspielerin, die zwei Kinder aus einer früheren Ehe hat, führt er eine stabile Beziehung. Ringo selbst hat aus seiner ersten Ehe mit Maureen Starkey drei Kinder. Trotz der weltweiten Berühmtheit, die ihm durch die Beatles zuteilwurde, ist das Familienleben für ihn immer wichtig geblieben. Die beeindruckende Karriere des "Fab Four"-Schlagzeugers, der 1962 der Band beitrat, wird weiterhin durch seine Energie und Lebensfreude ergänzt, die er auch heute noch auf und abseits der Bühne ausstrahlt.

MEGA Paul McCartney und Ringo Starr im Dezember 2024

APEX / MEGA Ringo Starr an seinem 81. Geburtstag

