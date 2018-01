Er will eben nur das Beste für seinen Spross! Für Cristiano Ronaldo (32) stehen seine Kids schon immer an erster Stelle: Nimmt der Real-Madrid-Kicker jetzt für seinen Sohnemann Cristiano Ronaldo Jr. (7) sogar einen Umzug nach London in Kauf? Gerüchte machen nämlich momentan die Runde, dass der Siebenjährige bald tatsächlich auf dieselbe Schule wie Prinz George (4) gehen soll!