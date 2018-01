Von nichts kommt eben nichts! Sylvie Meis (39) ist momentan in Miami und verdreht am Strand den Fotografen den Kopf. In knappen Bikinis setzt sie in den letzten Tagen ihren Mega-Body in Szene – und der kommt nicht von ungefähr. Nach den Feiertagen lässt es sich die schöne Moderatorin natürlich nicht nehmen zu trainieren und schwitzt sogar im Urlaub im Fitnessstudio.