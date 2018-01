Ohne Probleme ins neue Jahr! Vor diesem Auftritt dürfte Sängerin Mariah Carey (47) ordentlich die Muffe gegangen sein. In der Silvesternacht war sie wiederholt Teil der phänomenalen Neujahrsveranstaltung am Times Square. Doch ganz im Gegensatz zum Gig im vergangenen Jahr hat dieses Mal alles geklappt: Mariah sorgte für einen makellosen Auftritt!

Kurz vor Mitternacht sang die Souldiva den Wartenden mit "Vision of Love" und "Hero" noch zwei Ständchen – und dieses Mal ohne Zwischenfälle. Laut abc verriet sie später: "Ich fühle mich viel besser als letztes Jahr." Neben der Sängerin warteten rund zwei Millionen Menschen am Times Square in New York darauf, das neue Jahr zu begrüßen. Und denen wurde nicht nur mit Mariah einiges geboten! Neben ihr legten auch andere Stars Hammer-Auftritte hin. Unter ihnen: Camila Cabello (20) und Nick Jonas (25)!