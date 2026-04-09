Mariah Carey überrascht ihren Sohn wieder im Twitch-Stream

Moroccan Cannon (14) wollte am 13. März eigentlich nur gemütlich vor der Kamera zocken und sich mit seiner Community auf Twitch unterhalten, als plötzlich ein ganz besonderer Gast seinen Livestream crashte. Mitten im Gaming-Alltag des 14-Jährigen platzte nämlich seine Mutter in den Stream – und die ist niemand Geringeres als Weltstar Mariah Carey (57). Die Sängerin stand ganz privat vor der Kamera und sorgte für einen echten Überraschungsmoment. Im Chat ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten, und die Aufmerksamkeit der Zuschauer richtete sich sofort auf den prominenten Besuch. Kurz darauf gesellte sich auch Moroccans Zwillingsschwester Monroe Cannon (14) dazu, und die Familie war komplett.

"Chat, meine Mutter ist hier", verkündete Moroccan seinen Zuschauern, als ihm klar wurde, dass dies kein gewöhnlicher Stream mehr war. Er fragte Mariah, ob sie etwas sagen wolle, und tatsächlich kam sie kurz vor die Kamera. Die Sängerin grüßte freundlich und erklärte, dass sie ihren Sohn liebe. Dem Teenager war das sichtlich peinlich: "Du bringst mich in Verlegenheit, Mama", antwortete er mit einem Lächeln. Nach diesem kurzen Auftritt zog sich Mariah wieder zurück, damit Moroccan weiterspielen konnte. Er beendete die Szene mit liebevollen Worten: "Ich liebe dich, Mama. Gute Nacht, Mama, ich liebe dich", bevor er den Stream fortsetzte.

Dies war nicht das erste Mal, dass Mariah während eines Streams ihres Sohnes auftauchte. Bereits im Frühjahr 2025 hatte sie einen seiner Livestreams unterbrochen und für Aufsehen gesorgt. Moroccan und seine Zwillingsschwester Monroe stammen aus der früheren Beziehung von Mariah mit dem Komiker und Schauspieler Nick Cannon (45). Die Kinder wurden im April 2011 geboren und sind heute ein fester Bestandteil von Mariahs Leben, die regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter gibt.

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IMAGO / Cover-Images Mariah Carey im September 2025

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Instagram / roecannon Die Geschwister Moroccan und Monroe Cannon

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Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018